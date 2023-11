Dove si recupera il gigante maschile di Sölden? Austria verso la rinuncia, diverse ipotesi

SCI ALPINO - Il vento ha fatto saltare il gigante maschile di Sölden e si sta lavorando per trovare località e data per il recupero. L'Austria avrebbe la priorità, ma le ipotesi Gurgl e Schladming di cui si era parlato non sembrerebbero andare in porto. Sicuramente la gara verrà ricollocata in una sede già presente nel calendario di Coppa del Mondo.

L'Austria aveva la priorità per la ricollocazione della gara(dove sono in programma due gare tecniche il 23 e 24 gennaio). Nessuna di queste due soluzioni sembra poter andare in porto e la FIS potrà riassegnare l'evento anche a un altro Paese., che proporrà già un gigante e uno slalom il 9 e 10 dicembre. Aperte anche le ipotesi di allungare i weekend di gare tecniche ad(9-10 marzo).

Brignone: 'Questione fluoro? Una c****a, la regola mi convince molto poco'SCI ALPINO - La Coppa del Mondo numero 58 è cominciata da Sölden e oltre all'aspetto sportivo, a tenere banco è anche la questione fluoro negli sci. Leggi di più ⮕

Gigante maschile Sölden cancellato a causa del vento durante la prima mancheSÖLDEN - Nel 2022 era saltata la gara femminile, stavolta tocca agli uomini. Il forte vento, che aveva già costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza Leggi di più ⮕

Dove siamo nel contrasto al dissesto idrogeologico?DOVE SIAMO - DISSESTO IDROGEOLOGICO Leggi di più ⮕

Sinner-Medvedev, finale Atp di Vienna: orario e dove vederla in tvDomenica si giocherà la finalissima del torneo austriaco: protagonisti il nostro Jannick e il russo. Si ritrovano di fronte all’ultimo atto dopo la finale di Pechino Leggi di più ⮕

È stata colpita una base Onu dove sono di stanza i soldati italianiNella base di Naqura ci sono attualmente circa un centinaio di militari italiani tra cui carabinieri e aviazione Leggi di più ⮕

Chanel Totti in vacanza con il fidanzato: ecco dove sono andatiEnnesima vacanza di coppia per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti e Cristian Babalus Leggi di più ⮕