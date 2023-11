Dove muoiono i poeti

Penso alle famiglie che hanno un loro caro tra gli ostaggi, al loro dolore. Questa sofferenza è una sorta di tortura. La mia indignazione non è selettiva. La vita di un ebreo vale quanto la vita di un arabo. Il president…

AGENZIA_ANSA: Forti combattimenti dentro Gaza tra esercito e HamasL'esercito ha segnalato forti combattimenti in corso tra soldati e miliziani di Hamas nel profondo di Gaza con dozzine di questi miliziani uccisi. Lo riportano i media. (ANSA). (ANSA)

ADNKRONOS: Guerra Gaza, violenti combattimenti tra esercito e Hamas: news di oggi 31 ottobre 2023Attacchi su tutta la Striscia: colpiti circa 300 obiettivi di Hamas. Morti centinaia di miliziani. Ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahiya. Oltre 8.500 morti, molti sono bambini

MEDIASETTGCOM24: Ecco dove sono i 'ricchi' di Hamas - Video Tgcom24Da una parte un popolazione allo stremo e migliaia di miliziani -infiltrati fra i civili- pronti ad immolarsi, a uccidere; dall'altra l'universo dorato di chi li comanda e li spedisce al fronte: la cupola di Hamas. A Doha vive la maggior parte dei leader dell'organizzazione terroristica. Primo fra tutti il capo politico Ismail Haniyeh.

ILGIORNALE: Quei miliardari leader di Hamas (che vivono all'estero): ecco dove nascondono tutte le loro fortuneI vertici del movimento terroristico vivono in Turchia o in Qatar e hanno raccolto immense fortune sfruttando e derubando la popolazione che sostengono di proteggere

LIBERO_OFFICIAL: È sempre Cartabianca, Cacciari: "Hamas non può essere distrutta, dove si riprodurrà"A È sempre Cartabianca , da Bianca Berlinguer su Rete 4, nella puntata del 31 ottobre, la discussione sulla guerra tra Israele e Hamas , nell...

REPUBBLICA: Nei campus americani, dove Hamas diventa icona alla Che GuevaraDa Princeton a Yale, da Harvard a Stanford divampa l’odio contro gli israeliani

