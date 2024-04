Dov'è sparito Leander Dendoncker? Ventuno minuti in Serie A, non sarà riscattato

, il cui futuro sembra destinato ad essere un ritorno nel campionato inglese. Il centrocampista belga classe 1995 è arrivato a gennaio al Napoli in prestito con diritto di riscatto ma da allora è sceso in campo in appena tre occasioni, sempre da subentrante e per un totale di soli 21 minuti.

Pioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo. Marotta dovrà inventarsi altri ThuramPioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo.

Leander Dendoncker Serie A Napoli Riscatto Aston Villa Premier League

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Dov'è sparito Leander Dendoncker? Ventuno minuti in Serie A, non sarà riscattatoLeander Dendoncker è l'oggetto misterioso del mercato di gennaio del Napoli. Più di Hamed Traoré, il cui riscatto sarà difficile. Molto di più anche di Ngonge, investimento per il futuro che non

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Dendoncker ogetto misterioso nel Napoli. L'agente: 'Ma non siamo pentiti della scelta'A Radio Crc è intervenuto Seraino Dalgliesh, agente di Leander Dendoncker, oggetto misterioso del mercato invernale del Napoli (appena 21' in campo): 'Dendoncker ha sempre uno spirito positivo, si ri

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

La caccia al numero 2 del mondo già domenica e ora anche Djokovic è nel mirino: cosa significa la vittoria…Ventuno vittorie su 22 match nel 2024: Sinner non teme più nessuno?

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Cucina popolare e tavolate di star: la trattoria romana dov'è passata la storiaChecco er Carrettiere, a Trastevere: un monumento della tradizione gastronomica capitolina arrivato al passaggio tra la terza e la quarta generazione di gestio…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Gas radon: cos’è, dov’è e che effetti ha sulla salute?Gas radon: radioattivo naturale presente nel terreno con concentrazioni diverse. Ecco i rischi a cui ci espone entrando in contatto

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Napoli, l'agente di Dendoncker: 'L'ha voluto Mazzarri ma merita più spazio'Seraino Dalgliesh parla del centrocampista belga arrivato a gennaio in prestito dall'Aston Villa: per lui appena 21' in stagione

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »