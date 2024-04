C'è tanto altro — nel doppio sorpasso del Como ai danni di Venezia e Cremonese — oltre quei punticini in classifica: uno sui veneti e due sui lombardi, briciole rispetto ai ventuno in palio nelle ultime sette partite. C'è un secondo posto afferrato con una vittoria netta, quello sì, mai in discussione, contro un Südtirol che veniva dal tris casalingo rifilato proprio alla Cremonese.

Per questo trio, che si sta alternando al secondo posto da parecchie giornate, la volatona finale rappresenta un vero e proprio mini-torneo con un unico mantra: vietato sbagliare. Ceravolo Doverosa, prima di tutto, un'occhiata al calendario. La squadra di Roberts-Fabregas dovrà affrontare solo due “nobili” su sette, parliamo delle squadre che sono attualmente in zona playoff. Sabato c'è subito il Catanzaro da sfidare nel bollente Ceravol

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Gazzetta_it / 🏆 20. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Serie B, 29ª giornata: oggi lo scontro diretto Cremonese-Como, domani Venezia-BariLa vittoria del Parma capolista con il Brescia ha aperto il 29° turno di Serie B, oggi in programma sei gare del campionato cadetto. Spicca alle 16.15 lo scontro diretto per la promozione fra Cremone

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Calori: 'Cremonese, Venezia e Como, che lotta per la A. Ma i lagunari hanno Pohjanpalo'Alessandro Calori, allenatore ed ex calciatore, intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio, parla così della lotta promozione in Serie B: Tra Venezia, Cremonese e Como sarà un

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Modena, Gerli: 'Cremonese favorita su Como e Venezia per la promozione in Serie A'Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista del Modena Fabio Gerli parla così della corsa alla Serie A nel campionato cadetto: Il Parma sembra ormai lanciato verso la vittoria del

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Venezia. Bombe carta e coltelli alla partita, scontri con la polizia: tre agenti in ospedaleVENEZIA - Scontri allo stadio di Venezia in occasione della partita contro il Bari: tre poliziotti...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Serie B, Cremonese-Como: Stroppa sfida Roberts in uno scontro diretto da brividiLa 29^ giornata di Serie B propone uno scontro diretto da brividi tra Cremonese e Como, impegnate al 'Giovanni Zini' alle 16.15. Ad affrontarsi saranno due delle squadre più attrezzate della cadetter

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Cremonese-Como: quasi spareggio per la ALa 29ª giornata di B prosegue con 6 gare, il clou allo Zini dove Stroppa difende il 2° posto dall'assalto dei lariani che inseguono a un punto. Catanzaro, esame Reggiana

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »