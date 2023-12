Doppio podio per l'Italia nella prima discesa femminile della stagione: sia Goggia che Brignone arrivano a un passo dalla vittoria a Sankt Moritz, un decimo alle spalle di una brillantissima Shiffrin (100 vittorie in carriera per lei). Resta un pizzico di amaro in bocca perché la bergamasca lascia il pettorale rosso di specialità dopo quasi tre anni.





Eurosport_IT » / 🏆 27. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L'Italia conta su Sinner: con l'Olanda c'è per singolare e doppioDalle 10 per un posto in semifinale: chi vince trova la Gran Bretagna o la Serbia di Nole

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Italia, 29 convocati per le partite contro Macedonia del Nord e UcrainaItalia, sono 29 i convocati del ct Luciano Spalletti in vista del doppio impegno della...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Giulia Cecchettin: l'ipotesi del doppio passaggio dell'auto e il giallo della chiamata al 112In attesa del rientro in Italia di Filippo Turetta, sono diversi gli indizi che potrebbero far ipotizzare un delitto premeditato: dai coltelli...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Federica Pellegrini incinta, il messaggio per la bimba in arrivoLa ex campionessa di nuoto sarà mamma a dicembre e dedica un messaggio alla bimba che sta per nascere, con il pensiero al femminicidio di Giulia Cecchettin

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Telemarketing selvaggio, il doppio gioco delle app anti-spam: rivendono i dati ai call centerSono due tra le maggiori e più diffuse applicazioni contro le chiamate spam, che gli utenti scaricano sui propri smartphone per difendersi dal telemarketing selvaggio.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Un malore al risveglio stronca mamma 49enne: Ponso (Padova) piange l'improvvisa morte di Federica SanigiUn malore al risveglio stronca mamma 49enne: Ponso (Padova) piange l'improvvisa morte di...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »