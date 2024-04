Doppia tragedia in Svizzera: nella mattinata di martedi 2 aprile con un elicottero che è precipitato sulla parete nord del Petit Combin e un altro nella giornata del 1 aprile con quattro persone che sono state travolte da una valanga vicino a Zermatt. Tempesta al nord, morti cinque dei sei alpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: avevano tra i 21 e i 58 anni La vicenda Secondo quanto viene riportato dal sito web Le nouvelistè, si tratterebbe del terzo incidente in pochi mesi.

L'elicottero era spesso utilizzato come velivolo adibito all'eliski (pratica utilizzata per chi vuole fare sci fuoripista, servendosi di un elicottero come mezzo di risalita che è in grado di traspostare 5 persone più il pilota). Alcune ricostruzioni dicono che il velivolo sia rotolato a valle tant è che sembrano essere già stati ritrovate alcune lamiere sul versante nord del Petit Combin. I soccorritori sono impegnati sul posto con mezzi ingenti, tra i quali sette elicotter

