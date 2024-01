Doppia eliminazione nella quinta puntata di Masterchef 13

Doppio episodio giovedì 11 gennaio per la quinta puntata di Masterchef 13, che ha dovuto dire addio a ben due apiranti chef. L'ultima eliminazione in particolare è stata tra le più commoventi, concorrenti e giudici in lacrime. Sfide infuocate, pacco da giù e coppie a sorpresa, sono gli ingredienti che hanno arricchito una delle puntate più divertenti mandate in onda fino ad ora. Scopriamo insieme cosa è successo.

Masterchef 13, Niccolò ed Eleonora coppia 'reale': la strizzata al capezzolo fa impazzire giudici e social Masterchef 13: doppia eliminazione e un addio tra le lacrime. Ecco cosa è successo nella quinta puntata Masterchef 13, puntata di... fuoco con i pompieri di Roma: Mystery box in coppia e invention test col pacco da giù. Nuovo eliminato Le prove di Masterchef S’infiammano le sfide di MasterChef Italia, tra giudici scatenati nell’organizzare prove sempre sorprendenti e strategie ormai palesi tra i cuochi amatorial





Ursula von der Leyen: 'L'Europa può prendere il comando nella risposta globale alle sfide'La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l'Europa può e deve prendere il comando nel dare forma alla risposta globale alle sfide durante il suo discorso al World economic forum. Ha anche sottolineato che la Russia sta fallendo nei suoi obiettivi strategici e che l'Ucraina può vincere questa guerra con il sostegno finanziario prevedibile.

Il futuro del lavoro: traiettorie e sfideViaggiamo ad alta velocità verso un lavoro assai più high tech. Automazione, intelligenza artificiale, stampa 3D, sensori, droni: sono alcune delle applicazioni della tecnologia al lavoro.ed equilibrio vita/lavoro, la spinta all’interconnessione tra mondi e verso l’impatto sociale (ESG, dicono). Tutti segnali del bisogno die rivedere le priorità vitali.

MasterChef 13: Una mistery box originale e un'esterna alle Scuole Centrali Antincendi di RomaBeatrice e Anna hanno dovuto abbandonare la MasterClass. Una mistery box davvero originale e un’esterna alle Scuole Centrali Antincendi di Roma hanno tenuto banco nella quinta puntata di MasterChef 13. Appuntamento a giovedì prossimo alle 21.15 su Sky e NOW, disponibile anche on demand

2024, cosa aspettarsi dal nuovo anno? Le sfide globaliDalla sorte della democrazia al cambiamento climatico passando per la salute mentale dei giovani: le sfide globali del 2024. Dati e mappe.

Messaggio di auguri di fine anno da parte di RedBird e AC MilanIl presidente di AC Milan, RedBird, invia un messaggio di auguri di fine anno ai tifosi, parlando delle sfide e degli obiettivi futuri del club.

Ministro delle imprese e del Made in Italy: bilancio e obiettivi per il 2024Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, fa il bilancio dell'anno terminato e presenta gli obiettivi per il 2024, sottolineando i risultati raggiunti e le sfide ancora da affrontare.

