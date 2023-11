Dopo Zerocalcare e Amnesty, anche Fumetti Brutti rinuncia a partecipare al Lucca Comics

"Mi dispiace scrivervi che non sarò presente durante i giorni di fiera a Lucca, e il motivo è proprio il patrocinio dell'ambasciata di Israele". Dopo Zerocalcare, anche l'artista Fumettibrutti, nome d'arte diJosephine Yole Signorelli, ha annunciato su Instagram la rinuncia a partecipare alla kermesse del Lucca Comics.

Non dovrei dare alcuna spiegazione al riguardo, ma voglio comunque scrivere una parola di cui parlava sempre anche Michela Murgia, 'intersezionalità”'. Parola, secondo Fumettibrutti, che "significa preoccuparsi per tutte le lotte contro l'oppressione, dei corpi e dei popoli, non solo di quelle che ci fanno comodo. Il femminismo è la chiave di lettura del mondo che mi rende libera ogni giorno, e non si tratta di un dovere per me, è l'essenza stessa della vita.

