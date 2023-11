Dopo le telefonata del Papa con Biden e Erdogan, ora il ministro degli esteri dell'Iran parla con la diplomazi

La liberazione dei 230 ostaggi israeliani nelle mani dei terroristi di Hamas, la paura che il conflitto israelo-palestinese prenda una piega fatale, il bisogno di ritrovare velocemente una cornice multilaterale con regole valide per tutti. C'e' tutto questo nell'ulteriore mossa diplomatica del Vaticano che dietro le quinte sta tentando di sollecitare un percorso capace di far tacere le armi.

Israele si scontra (di nuovo) col Vaticano, troppo bipartisan la posizione dei Patriarchi in Terra Santa CONTATTI Il Vaticano ha informato brevemente che nella conversazione Gallagher ha espresso «la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Israele e in Palestina, ribadendo l’assoluta necessità di evitare di allargare il conflitto e di addivenire alla soluzione dei due Stati per una pace stabile e duratura nel Medio Oriente.

