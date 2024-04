Dono di Pasqua: Bambina nata nella metropolitana riceve un abbonamento gratuito

Invece di trovare la sorpresa nell'uovo di Pasqua, è stata lei stessa a farsi una sorpresa, partorendo la sua bambina all'interno della metropolitana. I forti dolori delle doglie l'hanno colta impreparata mentre era tra i passeggeri che, spaventati, l'hanno subito aiutata dando poi l'allarme chiamando i soccorsi. In attesa dell'arrivo dei medici, i passeggeri presenti nel vagone della metro hanno cercato di calmare la donna.

Sul posto, fortunatamente, in poco tempo sono arrivati i medici e sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno fermato il passaggio dei treni per circa un'ora per permettere le operazioni di soccorso e il parto. Il lieto evento che ha creato molto trambusto domenica di Pasqua è accaduto a Parigi, in Francia, vicino alla Gare du Nord. Sorpresa nella sorpresa, per festeggiare l'evento la ditta dei trasporti ha donato alla piccola un abbonamento che le permetterà di viaggiare gratuitamente nella metropolitana fino a quando non compirà la maggiore et

