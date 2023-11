Donne scrittrici che vincono premi letterari

Dall’alto a sinistra: Grazia Deledda, Annie Ernaux, Maria Bellonci, Margaret Mazzantini, Benedetta Tobagi, Ada d’Adamo, Michela Murgia e Dacia Maraini quando vincono un premio letterario i loro nomi fanno ancora notizia.

Le edizioni vinte da donne sono state 12, di cui tre con assegnazioni postume: dopo il primo, storico, caso di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel 1959, infatti, ricordiamo Maria Bellonci nel 1986, Maria Teresa Di Lascia nel 1995 e ha siglato una vittoria tutta al femminile, all’interno di una Storia prevalentemente maschile (sono stati 14 i premi assegnati a scrittrici,): la prima vincitrice fu nel 1971 la scrittrice Gianna Manzini. Dopo di lei passarono 17 anni per vedere Rosetta Loy trionfare nel 1988

:

GRAZİA: Come dormire meglio cambiando solo queste 4 abitudini (sbagliate)Fate fatica ad addormentarvi? Vi svegliate ogni notte? Ecco come dormire meglio e più a lungo semplicemente smettendo di fare questi 4 errori

LASTAMPA: 3.000 euro ai dipendenti che faranno un figlio nel 2024: il regalo della Sparco di TorinoL'azienda fa le tute di F1 e ha dipendenti giovani, 60% donne

VANİTYFAİRIT: È proprio vero che lo sport praticato dalle donne è meno divertente?Un team di studiosi ha valutato il peso del pregiudizio di genere sull’idea che la qualità della prestazione atletica maschile sia superiore

OKLASALUTE: Sindrome di Turner: la malattia rara che colpisce solo le donneInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

AGENZİA_ANSA: Da azienda Sparco 3.000 euro ai dipendenti che faranno un figlioL'azienda fa le tute di F1 e ha dipendenti giovani, 60% donne (ANSA)

AGENZİA_ANSA: Migliaia coperte in piazza S.Croce Firenze contro violenza donneMigliaia di coperte in maglia e uncinetto hanno tappezzato stamani piazza Santa Croce a Firenze per dire no alla violenza sulle donne: l'iniziativa 'Viva Vittoria' è nata dalla volontà di Ailo (The American-International League of Florence Odv) con l'assoc...

