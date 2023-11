Donnarumma fischiato dai tifosi del Milan

Il portiere del PSG è stato accolto dai fischi dai tifosi rossoneri: per lui un "ritorno a casa" assai particolare. Nulla di diverso rispetto alle premesse: il ritorno di Gianluigi Donnarumma a San Siro, da avversario, con la maglia del PSG è stato accolto come previsto. Dai fischi e dalle famose "banconote". Una volta fatto il suo ingresso sul terreno di gioco per il riscaldamento, il portiere della Nazionale è stato sommerso dai fischi assordanti dei tifosi del Milan.

La sua serata sarà assai "complicata" dal punto di vista ambientale: esposti anche striscioni contenenti insulti allo stesso Donnarumma

