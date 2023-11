Donna uccisa in casa a coltellate, scomparso il marito: giallo a Chieti per una coppia inglese, ipotesi omicid

Sul posto della tragedia, nella campagna isolata, è arrivato anche il sostituto procuratore di Lanciano, Mirvana Di Serio, titolare dell'inchiesta sul presunto femminicidio. Trovare il marito della vittima è il primo obiettivo e va intercettata l'auto della fuga, ricercata in tutta Italia. Nessuno dei vicini ha visto o sentito nulla. La coppia inglese non parlava italiano e si limitava a passeggiate con i cani.

