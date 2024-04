Donald Trump in tribunale per il processo a Stormy Daniels

Donald Trump è arrivato in tribunale a Manhattan, New York. Ad attendere il corteo di auto scortato da ingenti forze di polizia, una folla di giornalisti. L'udienza di oggi riguarda il processo relativo al pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels e comprare così il suo silenzio

Il messaggio di Trump Prima di entrare in aula il tycoon denuncia il processo come un "assalto" all'America " Non è mai successo niente di simile prima" dice e parla di una"persecuzione politica". Affida invece al suo social Truth un messaggio ai suoi sostenitori.

Come verrà scelta la giuria Centinaia di newyorkesi sono stati convocati per partecipare alla selezione della giuria. 12 saranno titolari e 6 saranno 'in panchina', a disposizione. Per la prima volta nella storia, una giuria in tribunale, dovrà giudicare un ex presidente degli Stati Uniti in un processo penale.

Il procedimento della selezione, durerà una settimana e sarà complesso. L'imputato, Donald Trump dovrà essere presente a tutte le udienze. Il giudice Juan Merchan, che presiede il processo, leggerà un sommario del caso per aiutare i candidati a decidere se possono essere imparziali, e permettere così a chi desidera di ritirarsi.

