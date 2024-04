Donald Trump assicura il pagamento di una cauzione per il processo di frode

Alla fine Donald Trump ha assicurato il pagamento di una cauzione per il processo in cui era stato condannato per frode. Dopo che la cifra era stata ridotta da mezzo miliardo di dollari a 175 milioni: in questo modo potrà evitare che gli vengano confiscati i beni mentre continua il processo d'appello.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assicurato il pagamento di una cauzione da 175 milioni di dollari (circa 163 milioni di euro) nell’ambito del processo civile in cui era stato da un tribunale di New York per frode finanziaria. La condanna prevedeva una multa di 454 milioni di dollari (circa 414 milioni di euro). Sono soldi che al momento Trump non ha, e senza una cauzione il tribunale di New York avrebbe potuto confiscare alcuni dei suoi beni

