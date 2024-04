Don Patriciello: "Nessuna clemenza per Sandokan". Per il processo sugli appalti Rfi il boss potrebbe essere chiamato a testimoniare, il criminale che spodestò Antonio Bardellino ridisegnando la mappa criminale del clan, ha seminato terrore nell’agro aversano tra gli anni ’80 e ’90 e morte con il sotterramento nei campi dei rifiuti tossici delle aziende del Nord provocando nell’area una incidenza altissima di morti per tumore."Io gli direi, indietro non si torna.

Puoi chiedere perdono solo a Dio che è morto in croce anche per te e chiedere perdono a questo popolo a cui hai fatto tanto male. Io sono un prete e parlo da prete. Ma dal punto di vista storico nessuna clemenza. La storia deve essere spietata, com’è stato spietato il loro clan. Bisogna dire e raccontare ai posteri quello che è successo nei nostri territori, alla nostra gente, quello che noi abbiamo subito." dice il parroco di Caivano, memore della strage contro cui per anni ha combattut

