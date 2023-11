Don Mimì Sabia, chi era il parroco della chiesa di Potenza dove fu trovata Elisa Claps

Una delle figure più misteriose e controverse del caso della ragazza uccisa il 12 settembre 1993 è il parroco della Santissima Trinità, dove il corpo della giovane fu poi ritrovato nel marzo 2010. Un uomo “forte” lo definì l’allora vescovo di Potenza, tanto che la “sua chiesa sfuggiva in qualche modo al mio controllo”.

Elisa Claps fu uccisa da Danilo Restivo la mattina del 12 settembre 1993 nella chiesa della Santissima Trinità. Quel che si sa è che quel pomeriggio Don Mimì Sabia partì per Fiuggi per delle cure termali che aveva prenotato tempo prima. Dovette però rientrare a Potenza il 16 settembre per la convocazione in Questura: disse di non conoscere Elisa, di conoscere appena Danilo e di non essersi accorto di nulla quella domenica mattina.

Quel che si sa del carattere di Don Mimì Sabia, di quello che forse sapeva, è emerso più che altro dai racconti che altri ne hanno fatto. Sempre nel 2011 monsignor Agostino Superbo disse ai pm che il parroco era “una persona tendente alla solitudine, tant'è che quotidianamente pranzava da solo al ristorante”. Una presenza “forte”, don Mimì, la definì l’allora vescovo di Potenza, tanto che la “sua chiesa sfuggiva in qualche modo al mio controllo”. headtopics.com

Molte delle ombre sulla figura di Don Mimì Sabia rimarranno, probabilmente, tali. Come quella che riguarda una lettera trovata nel suo appartamento dopo il rinvenimento del corpo di Elisa nel sottotetto della chiesa. Una missiva datata 19 settembre 1993, una settimana dopo la scomparsa della ragazza, rivolta alla famiglia Claps e in cui si lasciava intendere che la giovane si fosse allontanata spontaneamente.

