Domenica tornerà l’ora solare

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre tornerà l’ora solare: alle 3 della mattina di domenica l’ora verrà spostata indietro alle 2. Bisognerà ricordarsi di spostare indietro di un’ora gli orologi meccanici e la maggior parte di quelli digitali, mentre gli smartphone aggiorneranno automaticamente l’ora.

Il passaggio dall’ora legale all’ora solare implica che la notte fra sabato e domenica sarà più lunga, dando la possibilità di dormire un’ora in più. Ma soprattutto da domenica in poi ci sarà un’ora di luce in più la mattina, e il sole tramonterà un’ora prima la sera. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2024: l’ora legale tornerà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo.

L’ora cambierà nuovamente a marzo 2024, quando tornerà l’ora legale e gli orologi saranno spostati un’ora in avanti rispetto al fuso orario per sfruttare la maggiore luce diurna che c’è durante la primavera e l’estate, mentre domenica prossima torniamo, per così dire, all’ora “naturale” (solare, appunto). headtopics.com

Il passaggio dall’ora legale a quella solare non avviene solo in Italia: la maggior parte dei paesi europei fa la stessa cosa, mentre in Russia, Argentina, India e in quasi tutta l’Africa l’ora legale non viene usata. Negli Stati Uniti (tranne parte dell’Arizona e le Hawaii, che non la usano) il cambio avviene in un momento diverso: quest’anno sarà la notte fra il 4 e il 5 novembre.

