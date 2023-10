Domenica torna ora solare, alle 3 lancette dietro di 60 minuti

Torna infatti l'ora solare, che ci accompagnera' fino al 31 marzo 2024. Gli italiani godranno cosi' di un'ora in piu' di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un'ora in meno di sole la sera.Con l'uso dell'ora legale si determina che, per un dato territorio, l'ora ufficiale dello Stato venga calcolata in anticipo rispetto all'ora solare (naturale).

Per i diciotto anni successivi l'ora solare tornò a dominare per tutti e dodici i mesi dell'anno mentreSi continuò, con inizio dell'orario estivo nella tarda primavera, fino al 1979: nel 1980 lo spostamento delle lancette fu anticipato al 6 aprile, ma dal 1981 in poi la domenica di riferimento per l'inizio dell'orario 'estivo' è sempre stata l'ultima di marzo e quella per il ritorno della 'solarità' l'ultima di ottobre.

Alle 3 bisognerà ricordarsi di mettere le lancette degli orologi indietro di 60 minuti. Il passaggio di consegne tra ora legale e ora solare perdura nonostante il dibattito per abolirlo L'allarme degli andrologi: con l'effetto "jet lag" il testosterone si riduce significativamente e l’attività sessuale ne fa le spese. A questo si aggiunge poi l'angoscia della pandemia headtopics.com

L'anno scorso il Parlamento europeo ha stabilito la fine dell'ora legale. Ma a ogni Paese spetta la decisione definitiva

