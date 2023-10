Domenica Inter-Roma: il doppio ex Delvecchio, 'i fischi caricheranno Lukaku '

e occhio a Romelu Lukaku perché "è un giocatore di carattere e si caricherà ancora di più proprio quando sentirà fischi e contestazioni":con cuore ancora giallorosso, fotografa così il match di domenica a San Siro in un'intervista all'AGI.

Il 50enne ex attaccante milanese, con alle spalle 10 stagioni in giallorosso in cui diventò uomo derby Per Delvecchio "sicuramente saranno decisivi i due attacchi": "Per quanto siano entrambi due reparti offensivi molto solidi, il tandem Dybala–Lukaku lo considero più forte di Thuram-Lautaro, in condizioni di forma dell'attaccante argentino". Ma visti gli acciacchi della Joya, "io confido nella coppia Lukaku-Belotti", aggiunge.

"Non sempre scendere in campo con la tifoseria contraria è un aspetto negativo", osserva Delvecchio, "dimostra e significa che per loro sei stato importante e lo sei ancora. Occhio perchéancora di più proprio quando sentirà fischi e contestazioni. Se i tifosi pensano di ferirlo, potrebbero ottenere l’effetto contrario". headtopics.com

'Super Marco' riconosce però che "l'Inter abbia un reparto difensivo più fornito rispetto a quello della Roma". "Anche se i titolari romanisti sono di livello alto, i nerazzurri sono superiori". iniziata un po' per sfida nella prima stagione in giallorosso 1994-1995, ci sono tante sfide contro la squadra che lo lanciò con la Primavera e poi in Serie A: "La vittoria in casa della Roma sull'Inter per 3-2, nell’anno dello scudetto, stagione 2000-2001, per me è indimenticabile, era il 4 marzo 2001", rievoca Delvecchio, "ma: anche se abbiamo perso, è stata una partita divertente per i tifosi, meno per noi...".

