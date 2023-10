Domani Juventus-Hellas, i convocati di Baroni: out Henry, giocherà con la Primavera

, ha diramato la lista dei convocati. Assente Henry, che domani giocherà con la Primavera per fare minutaggio in attesa di tornare a completa disposizione del suo allenatore. Questa la lista completa.Lega Serie A, approvato bilancio consuntivo. Lunedì i diritti tv 2024-27 della Coppa ItaliaL'Inter aspetta ancora oltre 30 milioni di euro da Digitalbits: decreto ingiuntivo del tribunaleufficialeCherubini e l'esordio con la sua Roma:"Indescrivibile.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby.

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

L'Arena apre: 'Tifosi Hellas, trasferta a rischio: stop ai biglietti per la Juventus'La prima pagina di oggi de L'Arena riporta questo titolo in prima pagina: 'Tifosi Hellas, trasferta a rischio: stop ai biglietti per la Juventus'. Allerta dell'Osservatorio, si attende l'ufficialità Leggi di più ⮕

Juventus, Allegri presenta la sfida con l’Hellas Verona: alle 14 la conferenza stampa13:45 - Massimiliano Allegri presenta Juventus-Hellas Verona, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. TUTTOmerca Leggi di più ⮕

Conferenza stampa Allegri pre Juventus-Hellas Verona LIVECalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Hellas, Baroni: 'Ngonge ha pensato troppo alla soluzione individuale. Può diventare uomo squadra'Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Juventus, in programma per sabato all'Allianz Stadium, il tecnico dell'Hellas Verona, Marco Baroni, ha parlato anche della crescita d Leggi di più ⮕

Verona, Baroni: 'Potremmo cambiare modulo, la decisione su Hien per il Torino'Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro il Torino: "Ci proviamo con tutte le nostre forze, la difficoltà è alta ma la bellezza sta anche Leggi di più ⮕

Juventus-Verona: la probabile formazione di AllegriEcco le scelte del tecnico bianconero in vista della sfida contro la squadra di Baroni Leggi di più ⮕