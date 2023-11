Domani Bologna-Verona, i convocati di Thiago Motta: out El Azzouzi e De Silvestri

ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro l'Hellas Verona in Coppa Italia. Ancora out Lucumì, assenti pure gli infortunati De Silvestri e El Azzouzi:TOP NEWS ore 13 - Oggi il Pallone d'Oro. Juve, si ferma anche Weah. Tragedia al MaradonaDeléchat sul caso Tonali:"Il Milan rischia in un solo caso, ma è un'ipotesi improbabile"Le pagelle diInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli.

E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro. Garcia, i dubbi restanoTMW - Deléchat sul caso Tonali:"Il Milan rischia in un solo caso, ma è un'ipotesi improbabile"Le pagelle diPalermo ko in casa col Lecco, Mancuso:"Prendiamo gli spunti positivi per migliorare"Brescia, ancora uno scivolone: Cellino non gradisce.

Thiago Motta: 'Oggi spero di dare un'altra gioia ai tifosi del Bologna, se lo meritano'Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN poco prima della sfida con il Sassuolo commentando il momento vissuto dalla propria squadra: “È interessante. Ringraz Leggi di più ⮕

Bologna, Thiago Motta: 'Beukema non era al 100%, ma Bonifazi ha fatto una buona prova'Mister Thiago Motta ha commentato così il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo: 'Il Sassuolo è una squadra allenata molto bene, è sempre un piacere incontrare Dionisi. Noi abbiamo cercato d Leggi di più ⮕

Bologna, Thiago Motta: 'Beukema non era al 100%, ma Bonifazi ha fatto una buona prestazione'Mister Thiago Motta ha commentato così il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo: 'Il Sassuolo è una squadra allenata molto bene, è sempre un piacere incontrare Dionisi. Noi abbiamo cercato d Leggi di più ⮕

La Repubblica-Bologna: 'Il capolavoro di Zirkzee illude, ma è un Bologna che non perde mai'Il sabato calcistico si è aperto con il pareggio nel derby emiliano fra Sassuolo e Bologna. Al Mapei Stadium, neroverdi e rossoblu si sono divisi la posta in palio chiudendo il match sul punteggio di Leggi di più ⮕

Bologna, Thiago Motta: 'Karlsson? Se me lo chiedete ogni settimana non lo aiutate'Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Thiago Motta analizza così l'1-1 di oggi contro il Sassuolo: 'Cosa deve fare Karlsson per giocare? Deve continuare a lavorare, ad allenarsi, e Leggi di più ⮕

Bologna, Thiago Motta: 'Prestazione sufficiente per il pari. Vina non deve buttarsi'17.20 - Thiago Motta, allenatore del Bologna, risponderà alle domande dei giornalisti presenti al Mapei Stadium dopo l'1-1 dei rossoblù in casa del Sassuolo. Tra poco le sue parole dalla sala stampa Leggi di più ⮕