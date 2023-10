Domani Barcellona-Real Madrid, Xavi e Ancelotti non si nascondono: «Non è una partita come le altre»

Non si è nascosto Xavi. E non lo ha fatto nemmeno Ancelotti, che potrebbe essere al penultimo Clasico della sua carriera visto che l'aspetta, probabilmente, la panchina del Brasile. Domani pomeriggio la Spagna si ferma: c’è Barcellona-Real Madrid (ore 16,15 diretta su Dazn). E i due tecnici sanno perfettamente che non è una partita come le altre. «C’è più nervosismo, c’è più tensione.

Insomma, senza dubbio, è sempre il match più atteso dell’anno e che, in caso di vittoria madrilena, potrebbe dare un primo e vero strappo al campionato spagnolo. CLASSIFICA Il Real infatti è primo con 25 punti (insieme al Girona) e il Barcellona insegue con uno in meno. Sì, i Blancos allo Stadio Olimpico (Camp Nou fuori uso per i lavori di ristrutturazione) sognano quella che potrebbe essere la prima mini fuga della stagione.

