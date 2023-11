Dl Sud: ok della Camera al testo, va al Senato

Il testo è stato approvato 171 con voti a favore e 113 contrari. Passa al Senato: va convertito in legge entro il 18 novembre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SOLE24ORE: Decreto Sud, via libera della Camera: arriva la Zes unica per il MezzogiornoDal 2024 la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (Zes unica) comprenderà Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituirà le Zes attuali.

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Il testo della manovra arriva in Senato, ma l’Aula è vuotalegge di Bilancio destinato ora verso la commissione Bilancio

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Prescrizione, Commissione Giustizia Camera approva testoLa Commissione Giustizia della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti alla proposta di legge sulla prescrizione in seduta notturna. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Prescrizione, la Commissione Giustizia Camera approva il testoVotati gli emendamenti. Il provvedimento in Aula il 6 novembre (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Roma, l'ex onorevole che parcheggia con il permesso della Camera scadutoLe telecamere di 'Striscia la Notizia' documentano le infrazioni di Andrea Caso (M5s) che ha cessato il mandato nel 2022

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Manovra:al via contro-audizioni Pd in Senato,attesa SchleinSono iniziate stamane in Senato, dove ieri sera è arrivato il testo della manovra, una serie di audizioni del Pd con alcune realtà economiche e sociali, particolarmente colpite dalla crisi economica e con cui i dem ed Elly Schlein si erano già confrontati ...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕