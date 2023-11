Djokovic vs Alcaraz: una rivalità da leggenda

Soltanto quattro precedenti e un gap generazione importante (16 anni di differenza tra i due), ma è già una rivalità da leggenda quella tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz . Sfide sempre lottate e ricche di colpi di scena, come accaduto anche nella finale di Cincinnati. Tutti i precedenti e la storia dei loro confronti in vista della semifinale alle ATP Finals, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Le sfide tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono già entrate di diritto nella storia del tennis. E oggi (ore 21, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW) ci sarà il quinto atto: in palio un posto in finale alle ATP FinalsUna sfida combattuta punto a punto, segnata da una botta e risposta tra i due a suon di colpi di classema con il brivido visto che nel tie break riesce a chiude soltanto al quinto set point, subendo il parziale recupero di Alcaraz da 6-1 a 6-5.Prima il secondo set vinto tra alti e bassi da entrambi, poi il terzo set giocato al meglio da una parte e dall'altr





Leggi di più: SKYSPORT » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

SKYSPORT: F1, orari e dove vedere il GP Austin in tv: oggi libere alle 19.30 e qualifiche alle 23Su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Fonte: SkySport | Leggi di più »

SKYSPORT: World Series MLB, stanotte inizia la finale del baseball tra Texas e ArizonaTutte le partite della World Series 2023 sono su Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Fonte: SkySport | Leggi di più »

SKYSPORT: MotoGP in Thailandia: Quartararo il più veloce nel warm up, 2° Bagnaia, 9° MartinLa gara alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Fonte: SkySport | Leggi di più »

CORRİERE: Atp Finals, i segreti degli otto maestri: da Sinner e Djokovic a AlcarazMeno tre al sorteggio (giovedì), meno sei ai primi match, magari già con Jannik Sinner in campo: domenica al PalaAlpitour di Torino (ma cercasi già

Fonte: Corriere | Leggi di più »

CORSPORT: Anche Djokovic sta con Sinner, da Alcaraz arriva un likeIl sindacato dell’ATP tace e il serbo segna un punto a favore del suo: 'Ai giocatori serve una voce sola'

Fonte: CorSport | Leggi di più »

CORSPORT: Djokovic sfida Alcaraz in Arabia Saudita: ecco quando si incontrerannoI numeri 1 e 2 del mondo in campo a Riyad insieme a Sabalenka e Jabeur: tutti i dettagli

Fonte: CorSport | Leggi di più »