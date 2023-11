Djokovic pronto per la finale delle Nitto ATP Finals contro Sinner

TORINO - Novak Djokovic è pronto per l’atto finale delle Nitto ATP Finals : il successo contro Carlos Alcaraz ha lanciato il serbo verso l’ultimo atto di questa appassionante settimana di Torino che vivrà stasera l’epilogo più bello. Il campione in carica, infatti, sfiderà Jannik Sinner , idolo italiano, pronto a conquistare il trionfo finale dopo un torneo a dir poco elettrizzante.

Djokovic in conferenza stampa, dopo il match vinto contro Alcaraz, ha parlato anche della finalissima che giocherà contro l'azzurro questa sera. Quando gli è stata posta la domanda sulla sfida per il titolo e sul fatto che la partita di martedì scorso ( vinta da Sinner in tre set ) possa garantirgli maggiore motivazione, il serbo non ha avuto dubbi: 'Sì, aggiunge motivazione in più. Penso che serva anche come un ottimo strumento di preparazione, immagino, analizzare quel match che abbiamo giocato qualche sera fa, capendo cosa bisogna fare meglio per vincere





