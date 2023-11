Divisioni nel Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti a causa degli attacchi contro le forze statunitensi all'estero

L'ondata di attacchi contro le forze statunitensi dispiegate all'estero ha creato divisioni all'interno del Dipartimento della Difesa a Washington, dove c'è chi esprime scontento per quella che viene considerata un'incoerente strategia di contrasto ai gruppi sostenuti dall'Iran, ritenuti responsabili, e non manca di sottolineare come i limitati attacchi aerei di ritorsione approvati dal presidente Joe Biden non siano riusciti a fermare le violenze.

"Non esiste una definizione chiara di ciò che stiamo cercando di scoraggiare", ha dichiarato un funzionario della difesa citato dal Washington Post:"Stiamo cercando di scoraggiare futuri attacchi iraniani? Beh, chiaramente non funziona". La rabbia crescente in Medio Oriente per il sostegno degli Stati Uniti alla campagna militare israeliana a Gaza ha accresciuto la preoccupazione di Biden e dei suoi vice rispetto a qualsiasi reazione eccessiva agli attacchi contro il personale americano, perché rischierebbero di incoraggiare l'ampliamento del conflitt





