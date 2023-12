Ezio Mauro, nel tuo ultimo editoriale su Repubblica hai parlato di disincanto dell’Occidente sull’Ucraina. Andiamo alle origini del disincanto. Stati Uniti ed Europa sono alla vigilia di un anno elettorale, la guerra è impopolare, dunque meno armi e meno soldi. È così? È così e ci sono delle ragioni oggettive che non sono soltanto psicologiche. C’è l’incompiuta della controffensiva lanciata da Zelensky che certo ha bloccato i russi, ma, appunto, è incompiuta. E lo stallo non è neutrale.

Congela i rapporti di forza, da sempre squilibrati a favore dell’invasore. Li fotografa. Poi c’è la resistenza di Putin, che nonostante i costi enormi della guerra in termini di vite umane e di risorse mantiene un rapporto con l’opinione pubblica, come confermeranno le elezioni: naturalmente con i metodi che conosciamo, con l’opposizione fuorilegge o in galera, a partire da Navaln





