Disgelo tra Usa e Cina: Biden e Xi Jinping si incontrano per riprendere il dialogo

Una stretta di mano, sorrisi di rito e quattro ore di faccia a faccia in una scenografica residenza alle porte di San Francisco per avviare il disgelo tra Usa e Cina. Non un reset, ma una ripresa del dialogo a tutti i livelli, anche militari, per «gestire responsabilmente la competizione» evitando che le tensioni degenerino in conflitti, in un mondo già troppo in fiamme.

Con un invito a cooperare rilanciato anche da media statali del Dragone come il Quotidiano del Popolo, che ricorda come «il popolo cinese non dimenticherà mai un vecchio amico». Era l'obiettivo minimo del summit tra Joe Biden e Xi Jinping dopo che le relazioni tra i due Paesi sono scivolate al punto più basso, col tonfo finale dei palloni spia cinesi. Biden a Xi: «Garantire che rivaltà non sfoci in conflitto» «Bello rivedervi, non c'è nulla che possa sostituire le discussioni faccia a facci

