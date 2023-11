Diretta Coppa Italia: Udinese-Cagliari 1-1 LIVE

Dopo le vittorie di Cremonese, Salernitana e Bologna, si alza il sipario sul programma odierno (1° novembre): nel match delle 15, il Genoa di Gilardino batte 2-1 la Reggiana di Nesta e vola agli ottavi dove sfiderà la Lazio. Alle 18 il Parma batte il Lecce per 4-2 allo Stadio Via del Mare. Chiude la giornata (ore 21) il match del 'Bluenergy Stadium' tra Udinese e Cagliari. Segui la diretta delle partite.

