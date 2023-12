Dipendenti Atac e un tassista premiati per azioni encomiabili

C'è chi ha aiutato donne molestate o chi ha fatto in modo che dei bambini smarriti ritrovassero i genitori. Altri hanno letteralmente salvato delle vite dimostrando, in momenti di crisi, calma e sangue freddo. Sono stati premiati con una medaglia della città di Roma, presso la della Promoteca in Campidoglio, sedici dipendenti Atac e un tassista che, nel corso del 2023, si sono distinti per azioni e gesti encomiabili.

A consegnare l'onorificenza l'assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, insieme al presidente e alla vice presidente della commissione mobilità, Giovanni Zannola ed Elisabetta Lancellotti, e al direttore generale di Atac, Alberto Zorzan. Non parliamo, in questi casi, di atti estremi. Si tratta di persone che hanno compiuto dei gesti di umanità che, purtroppo, sono sempre più rari oggigiorno. Comportamenti di puro altruismo che esulano dai compiti del lavoratore e per i quali, comunque, occorre avere una bella dose di coraggi





