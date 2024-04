Dimostrare più anni può essere un fattore di rischio per diverse patologie

Dimostrare più anni è un fattore di rischio per diverse patologie. Non è solo una questione estetica o di vanità. Sembrare più grandi di quello che si è deve far scattare l'allarme. Lo sostiene una ricerca dei Paesi Bassi, che sostiene che portarsi male l'età può essere un fattore di rischio per malattie come cataratta, osteoporosi e perdita dell'udito , tipiche proprio della terza età.

Qual è il rapporto tra dimostrare più anni e malattie? Lo studio dei Paesi Bassi I ricercatori della Facoltà di Medicina dell'Università di Rotterdam hanno analizzato i dati di 2.700 persone di età compresa tra i 50 e i 90 anni. I risultati hanno rivelato che i partecipanti che sembravano cinque anni più giovani della loro età reale avevano migliori capacità di pensiero. Avevano anche fino a un quarto in meno di probabilità di soffrire di problemi medici, come la cataratta. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica British Journal of Dermatolog

