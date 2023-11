Dimissioni del consigliere diplomatico dopo l'incidente durante la conferenza stampa

rispondendo ad una domanda sull’incidente durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. La presidente del Consiglio ha reso noto che “Stamattina il mio consigliere diplomaticoha rassegnato le dimissioni”

. Talò è il responsabile dell’ufficio che ha gestito la comunicazione ma, secondo alcune ricostruzioni di stampa, a vagliare effettivamente l’attendibilità della telefonata sarebbe stata la consiglieraDi queste telefonate ne abbiamo fatte almeno 80 e mi dispiace che in questo inciampo sia messo in discussione ciò che è stato fatto.. Io se ricevo iuna telefonata dall’ufficio del consigliere diplomatico la devo dare per buona…penso che si sia confermata la coerenza del governo”, ha aggiunto Meloni. La premier ha ricordato cheche è un tema tipico della propaganda russa. L’ho segnalato al mio ufficio diplomatico e credo che lì ci sia stata unamegafono a questi comici che ieri in Tv” hanno detto di non avere legami con il Cremlino”, ha poi continuato Meloni. Nel merito della conversazione avuta con i finti rappresentanti dell’Unione africana la premier ha così puntualizzato: “La stanchezza per la guerra in Ucraina?io sono consapevole che le opinioni pubbliche, anche la nostra, soffrono per le conseguenze del conflitto. E’ un tema che ho segnalato a 360 gradi. Non sono un alieno per non capire che tra inflazione, prezzi delle materie prime…non ci siano conseguenz

:

