Dimissioni del consigliere diplomatico di Giorgia Meloni dopo il caso dello scherzo telefonico

Venerdì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il suo consigliere diplomatico, Francesco Maria Talò, ha dato le dimissioni, dopo il caso dellofatto alla stessa Meloni lo scorso 18 settembre dai comici russi Vovan & Lexus, la cui registrazione è stata diffusa negli scorsi giorni

. I due comici erano riusciti a ottenere e registrare una conversazione con Meloni fingendosi un importante politico africano, riuscendo quindi ad aggirareche vengono adottati per le conversazioni istituzionali di questo genere: un fatto che aveva attirato diverse critiche a Meloni e al suo staff diplomatico, incaricato di gestire i rapporti con i leader stranieri, che era stato accusato di dilettantismo per non essersi accorto dello scherzo. Meloni ha detto di ritenere che «ci sia stata una superficialità nell’ufficio diplomatico nel procedere a una verifica seria» della telefonata in arrivo, e che Talò avrebbe deciso di dare le dimissioni proprio per questo. Talò è dal 2017 “”, il massimo livello raggiungibile nella carriera diplomatica. Sarebbe comunque dovuto andare in pensione il prossimo febbraio: lasciando l’incarico di consigliere diplomatico di Meloni tornerà in servizio al ministero degli Esteri, dove potrà ricevere nuovi incarichi (anche se difficilmente succederà da qui a febbraio

