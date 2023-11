Diminuzione dell'inflazione in Italia a ottobre 2023

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi ha registrato una diminuzione dello 0,2% su base mensile. Da +8,1% a +6,1% quelli di beni alimentari, per la casa e la persona, e da +6,6% a +5,6% quelli ad alta frequenza d'acquisto. Il netto calo dell'inflazione di ottobre 2023 non si registrava da luglio 2021 (+1,9%).

La drastica discesa del tasso di inflazione si deve in gran parte all'andamento dei prezzi dei beni energetici, 'in decisa decelerazione tendenziale a causa dell'effetto statistico derivante dal confronto con ottobre 2022, quando si erano registrati forti aumenti dei prezzi del comparto', ha commentato l'Istituto di statistica. Più contenuta è la flessione dell'inflazione di fondo, che a ottobre si attesta al +4,2% (dal +4,6% di settembre

: