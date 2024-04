Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno il 22 giugno sull'isola di Vulcano

Non manca molto al 22 giugno, data da segnare sul calendario per i fan della coppia Diletta Leotta - Loris Karius , giorno in cui i due convoleranno a nozze nella meravigliosa cornice dell'isola di Vulcano. Poco più di due mesi e la conduttrice dirà il suo sì: un tempo che giustifica la «fase panico» per l’ abito da sposa perché, come ha raccontato la trentaduenne, la scelta si starebbe rivelando più difficile del previsto.

Lui non ci guardò per tutta la serata, poi mentre andava via mi fece 'ciao' con la mano» ha ricordato. La conduttrice ha parlato con grande orgoglio del loro «colpo di fulmine» che li ha portati a dare il benvenuto ad Aria lo scorso agosto. «Aria è arrivata casualmente», ha detto parlando della gravidanze e della bambina, «Io ero preoccupata all'inizio, poi ho pensato che era la cosa più bella del mondo».

