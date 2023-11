Difficoltà nell'approvvigionamento dei vaccini in Italia

Casi di covid in aumento, influenza stagionale che mette a letto moltissimi italiani e campagna vaccinale ferma al palo.

Ministero e Regioni dicono che non c'è un problema di approvvigionamento dei vaccini, che ci sono dosi a sufficienza, ma di fatto molti italiani non riescono a trovarli, né dai medici di famiglia né nelle farmacie, perché semplicemente in molte zone (vedi Lazio, Campania, ma anche alcune zone della Sardegna e della Toscana) non stanno arrivando a causa di una distribuzione caotica e (probabilmente) di un approvvigionamento non "generoso", ma "al bisogno", se così si può dire. Eppure la circolare ministeriale che di fatto ha dato avvio alla campagna di vaccinazione Anticovid è datata 23 settembre 2023. Nel testo, neanche a dirlo, non solo le raccomandazioni al richiamo del vaccino per tutti gli over 65, per le persone fragili e con comorbilità e per tutti gli anziani residenti nelle Rsa e caregiver, ma anche la possibilità (per tutti) di poter fare in un unica volta sia antinfluenzale che anticovi





