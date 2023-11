Difficoltà nel pagare con carta di credito nelle tabaccherie italiane

Comprare una marca da bollo da 2 euro con la carta di credito o il bancomat è impossibile in una tabaccheria su due, malgrado ci sia un obbligo di legge. È quanto emerge da un'inchiesta di Altroconsumo che ha coinvolto cento tabaccherie di dieci città italiane: Milano, Padova, Roma, Bari, Cagliari, Napoli, Bologna, Palermo, Torino e Genova. Tra le città considerate dall'indagine, Genova e Napoli sono risultate le peggiori: solo due tabaccai su dieci hanno accettato il pagamento con carta.

A Milano, invece, un tabaccaio ha chiesto addirittura una commissione per pagare con la carta di credito . Bologna e Padova sono state elette le migliori, perché in otto casi su dieci si è potuto pagare con carta. Anche Palermo si è distinta in positivo con sei sì su otto.Praticamente un tabaccaio su due rende impossibile ai clienti pagare con carte di credito o bancomat. Nel 34% dei casi i tabaccai che hanno rifiutato il pagamento digitale hanno dichiarato che i valori bollati si possono pagare solo in contant





