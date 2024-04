Difensori dell'indipendenza della magistratura e querela per diffamazione

Io davvero non li capisco, questi difensori dell’indipendenza della magistratura a giorni alterni e che si sentono martiri solo se ricevono una querela per diffamazione. A parte che dovrei sentirmi martire anche io, perché da un po’ il primo diciamo così giornalista di passaggio si è messo a querelare per imitare, come scrive il grande Arbasino, l’Antonioni che “non accettava giudizi che non fossero dall’entusiastico in su”.

Serie B, i migliori 5 difensori dopo 30 giornate: Altare in fuga, precipita CircatiClassifica di rendimento dei difensori dopo trenta giornate di campionato in Serie B. Continua l'ottimo momento di Giorgio Altare del Venezia, che dopo essersi ripreso la vetta della classifica la sco

Serie A , i difensori centrali più preziosi del campionato: comanda BastoniDue interisti sul podio. CLASSIFICA

Caressa: 'L'Inter attacca in nove e costringe gli avversari a rincorrere i suoi difensori'Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa analizza così il match vinto ieri 1-0 dall'Inter sul campo del Bologna: 'Già con la Lazio ci aveva abituati ai gol da esterno a est

Serie A, i migliori 5 difensori dopo 30 giornate: un estraneo nel dominio InterL'Inter cannibalizza anche la Top 5 dei difensori. Unico 'intruso' il torinista Buongiorno che contende a Dimarco il primo posto ma la rete del terzino nerazzurro gli permette di balzare solitario al

Parma-Catanzaro, i convocati di Pecchia: assenti i difensori Balogh e CoulibalyIl tecnico del Parma Fabio Pecchia ha convocato 24 calciatori per la sfida contro il Catanzaro di questo pomeriggio. Assente l'ungherese Balogh in difesa per un attacco febbrile così come Coulibaly c

Atletico Madrid-Inter: notte magica per Bastoni in Champions? Quota 150 per...Difensori possibili protagonisti nel match di ritorno del Metropolitano: ecco le quote dei bookmaker

