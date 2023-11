Difende una donna dalle botte del compagno e viene picchiato: "Ho fatto la cosa giusta"

"Ho avuto più paura per lei che per la mia incolumità. La vedevo disperata, che incassava pugni e schiaffi, come potevo restare inerme davanti a quanto stava accadendo? Mi spiace solo che quanto ho fatto sia visto come straordinario, dovrebbe essere normale invece intervenire". A parlare, raggiunto dall'Ansa, è Vito Carrassi, il 36enne capotreno delle Ferrovie Sud Est che giovedì scorso ha difeso una ragazza, picchiata con calci e pugni dal suo compagno.

Dopo essersi accorto delle violenze subite dalla ragazza, il capotreno ha chiamato la polizia e ha tentato di riportare alla calma l'aggressore. Ma per tutta risposta è stato a sua volta picchiato. Non per questo però si è pentito di essersi messo in mezzo. "Non ci ho pensato su due volte" ha raccontato il 36enne.

Per le botte Carrassi ha ricevuto 12 giorni di prognosi, lui però vuole tornare subito al lavoro. Non si sente un eroe e ammette di avere un po' di timore di incontrare di nuovo l'aggressore - un uomo di 30 anni, poi denunciato - ma "so di aver fatto la cosa giusta. E vorrei che anche gli altri facessero come ho fatto io, che intervenissero quando una donna o in generale una persona, subisce violenza". headtopics.com

Capotreno salva una ragazza dall'aggressione del fidanzato e viene picchiato, Vito applaudito sui social: «SeiUn capotreno delle Ferrovie Sud Est (Fse), Vito Carrassi, di 36 anni, ha difeso una... Leggi di più ⮕

Bari, capotreno salva una ragazza picchiata dal compagno (nessuno l'aiutava): ma viene aggredito per aver chiaVito Carrassi è diventato capotreno da appena una decina di giorni, ma si è... Leggi di più ⮕

Palpeggia una donna e massacra di botte il vicino che la difende: la follia del nigerianoPrima cerca di stuprare la donna poi prende a calci e pugni il vicino di casa intervenuto a difenderla. Ora è accusato di violenza sessuale e lesioni Leggi di più ⮕

Capotreno difende donna aggredita da compagno e viene picchiatoUn capotreno delle Ferrovie Sud Est (Fse), Vito Carrassi, di 36 anni, ha difeso una ragazza che veniva picchiata dal suo compagno con calci e pugni, nella stazione del quartiere Japigia a Bari, ed è stato a sua volta aggredito dall'uomo quando si è accorto... Leggi di più ⮕

Capotreno difende una donna aggredita dal compagno: 'Dovevo intervenire'L'uomo è stato aggredito a sua volta: 'Ho avuto più paura per lei che per la mia incolumità, so di aver fatto la cosa giusta'. Ma nella stazione di Bari Japigia in tanti hanno visto, nessuno è intervenuto (ANSA) Leggi di più ⮕

Amici 23, scontro in studio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: 'Non puoi dire delle cose di un certo tipo'Raimondo Todaro difende Nicholas dalle critiche della maestra Celentano ad Amici. Leggi di più ⮕