Diesel a emissioni ridotte: 650 stazioni di HVO i tutta Europa

Il diesel può inquinare ancora meno, emettendo meno CO2 rispetto agli attuali propulsori super moderni.

La combustione dell’HVO produce meno emissioni di gas a effetto serra, come ad esempio anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx) e particolato.Una soluzione che potrebbe rivelarsi interessante per le flotte di veicoli esistenti perché conforme alla norma DIN 590 per i carburanti diesel e che non richiede alcuna modifica al motore o al sistema di distribuzione.

