Dieci lezioni sul giornalismo

” del Post: una serie di incontri online per tutte e tutti, per condividere le cose che abbiamo imparato sui giornali e sull’informazione, e per capire meglio le cose che ci succedono intorno.

Il corso sarà online, si potrà seguire in diretta – con la possibilità di fare domande in chat ai docenti – o in differita, rivedendo le registrazioni in streaming. Le lezioni saranno ogni lunedì e mercoledì, dalle 19:00 alle 20:30: inizieranno lunedì 6 novembre e finiranno lunedì 11 dicembre, ma si potranno rivedere in streaming fino al 31 marzo 2024.

Sono dieci lezioni online, più un prologo da parte del direttore del Post, dedicate a chiunque voglia capire meglio le cose, che spesso sono più complicate di quanto sembri. Si parlerà di come è cambiato il giornalismo in questi anni di crisi globali e delle scelte del Post: da come si racconta un paese dove non c’è libertà di stampa a come si comunicano le scoperte scientifiche. Di come si fa a capire cosa sia una notizia, e di come si cercano e scelgono le fonti. headtopics.com

A spiegarlo ci saranno giornalisti e giornaliste del Post: Luca Sofri, Francesco Costa, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Alessia Mutti, Stefano Nazzi, Luca Misculin, Giulia Balducci, Isaia Invernizzi ed Emanuele Menietti insieme a Beatrice Mautino.

Dal cambiamento climatico alle ricerche mediche, come si racconta e divulga la scienza con le notizieTogliersi l'ossessione della geopolitica, riconoscere le bugie dei paesi senza libertà di stampa e capire mondi poco familiariDieci anni fa usavamo con soddisfazione Twitter e Facebook, oggi abbiamo capito come usare Instagram e TikTok?Scrivere di indagini e processi è un mestiere delicatoCome riconoscere ed evitare errori, stereotipi e...

