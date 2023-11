Dialogo militare tra Biden e Xi

Dialogo militare, clima e rassicurazioni su Taiwan: come è andato il summit tra Biden e Xi (prima del botta e risposta sul “dittatore”)alle porte della metropoli californiana, i due leader hanno affrontato la relazione bilaterale tra le due superpotenze globali sotto diversi aspetti, confermando la, durante la quale ha assicurato che Pechino “ “, ribadendo la priorità cinese di mantenere la stabilità e di accogliere gli investimenti stranieri.

Il clima disteso e cordiale dell’incontro, con tanto di scambio di battute tra i presidenti sulle rispettive automobili a fine vertice, è stato tuttavia annebbiato dalle“. Alla domanda diretta di un giornalista che ha chiesto a Biden se continuasse a ritenere il leader cinese uned è basato su una forma di governo completamente diversa dalla nostra”. Pronta la replica della portavoce del ministero degli Esteri cinese,“. La portavoce ha aggiunto che “ci saranno sempre persone con secondi fini che proveranno a istigare e danneggiare le relazioni Cina-Usa: sono destinati a fallire

