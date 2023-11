DFB Pokal, successi per Borussia Dortmund e Leverkusen nei sedicesimi di finale

E torna sulla telefonataDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"Parma-Lecce 2-4, la moviola di Cesari:"0-1 da annullare. Perché togliere il rigore al 39'?Problemi in attacco per il Cagliari? Bonato:"Solo da 2-3 settimane tutti a disposizione"Cosenza, seduta al mattino: lavoro differenziato per Viviani e Cimino"Alla Juve la formazione te la faceva Ronaldo".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.