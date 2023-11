Deva Cassel e Saul Nanni confermano la loro relazione

Deva Cassel ha un nuovo fidanzato, ora è ufficiale.

«È vero amore», ha scritto la figlia di Bellucci accanto a uno scatto in bianco e nero che la ritrae al mare a bordo di un gommone accanto al 24enne, con il quale Cassel ci tiene a precisare che la relazione è seria e “vera”. Deva Cassel e Saul Nanni si sono conosciuti sul set della serie tv Netflix Il Gattopardo dove la 19enne interpreta in personaggio dell’affascinante Angelica Sedara, mentre l’ex star della situation comedy Alex Co. è il passionale Tancredi Falconeri.

Aprile - Film (1998)Aprile è un film di genere commedia del 1998, diretto da Nanni Moretti, con Nanni Moretti e Silvio Orlando. Durata 78 minuti. Distribuito da Tandem Communications. Leggi di più ⮕

Rugby, Italia-Stati Uniti 30-8 al WXV: le azzurre chiudono al 2° postoGrande prestazione delle azzurre di Nanni Raineri che battono 30-8 gli Stati Uniti, ma non riescono a superare la Scozia che vince la seconda divisione del WXV per la migliore differenza punti Leggi di più ⮕

Meloni: 'Accompagneremo l'Italia nella Terza Repubblica con la nostra riforma costituzionale'La premier invia un messaggio in occasione della kermesse della Dc a Saint Vincent: 'I valori della famiglia, della Patria, della libera impresa, del… Leggi di più ⮕

Cuori 2: Stasera la Quinta Puntata della Seconda Stagione della Fiction di Rai1Questa sera 29 ottobre va in onda la quarta puntata la nuova stagione della fiction di Rai1 intitolata Cuori, ambientata nella Torino di fine anni 60. Leggi di più ⮕

Rieti, è scomparsa Elena De Petris, mamma della presidente della Provincia Roberta CuneoRIETI - E' scomparsa Elena De Petris, mamma della presidente della Provincia di Rieti, Roberta... Leggi di più ⮕

Scoperti i geni della verginità: influenzano l’età della prima voltaInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕