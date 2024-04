Detenuta italiana in Ungheria: nessuna trattativa per l'elezione

Una giornata - quella di oggi, mercoledì 3 aprile - in cui al centro dell'attenzione c'è stata a lungo, la 39enne di Monza detenuta in Ungheria. Già, perché da giorni si rincorrono voci circa una sua possibile, alla ricerca di un'elezione che potrebbe conferirle l'immunità diplomatica, carta per riportarla in Italia (su di lei pende l'accusa di aver partecipato al pestaggio di alcuni esponenti neonazisti a margine di una manifestazione a Budapest).

, segretaria del Pd, ha affermato che l'ipotesi di candidarla "non è in campo" e che "non ci sono trattative in corso". Una, dunque, forse dovuta anche ai dubbi che lo stesso partito nutriva sulla mossa e ai dubbi espressi anche dal padre di Ilaria,, accusati di aver fatto troppo poco per la Salis. "Io non credo che il governo su questa vicenda abbia colpe, davvero non credo. Mi sembra che ci abbia provato, il premier ha detto apertamente di aver parlato co

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Libero_official / 🏆 42. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ilaria Salis ringrazia Mattarella: il messaggioLa 39enne è detenuta in Ungheria

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ilaria Salis ringrazia Mattarella: il messaggioLa 39enne è detenuta in Ungheria

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Cittadina italiana detenuta in Ungheria chiede diritti ugualiIlaria Salis, cittadina italiana detenuta nel carcere di Budapest, ha denunciato le condizioni disumane in cui vive. Chiede al governo italiano di garantirle gli stessi diritti di ogni altro cittadino italiano.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Detenuta italiana in Ungheria: il padre esclude interlocuzioni in corsoIl padre della detenuta italiana in Ungheria ha escluso che ci siano interlocuzioni in corso e ha affermato che sono concentrati su altro.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Detenuta italiana in Ungheria: nessuna candidatura in vistaUna giornata - quella di oggi, mercoledì 3 aprile - in cui al centro dell'attenzione c'è stata a lungo, la 39enne di Monza detenuta in Ungheria. Già, perché da giorni si rincorrono voci circa una sua possibile, alla ricerca di un'elezione che potrebbe conferirle l'immunità diplomatica, carta per riportarla in Italia (su di lei pende l'accusa di aver partecipato al pestaggio di alcuni esponenti neonazisti a margine di una manifestazione a Budapest)., segretaria del Pd, ha affermato che l'ipotesi di candidarla "non è in campo" e che "non ci sono trattative in corso". Una, dunque, forse dovuta anche ai dubbi che lo stesso partito nutriva sulla mossa e ai dubbi espressi anche dal padre di Ilaria,, accusati di aver fatto troppo poco per la Salis. "Io non credo che il governo su questa vicenda abbia colpe, davvero non credo. Mi sembra che ci abbia provato, il premier ha detto apertamente di aver parlato con

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Proposta di immunità parlamentare per una detenuta eccellenteUn dibattito si apre nel Pd sulla proposta di dare l'immunità parlamentare a una detenuta eccellente di Budapest per tirarla fuori dal carcere.

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »