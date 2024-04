Designer peruviano celebra il patrimonio tessile con il suo brand

Terminato il percorso di studi in fashion design presso il Philadelphia College of Textiles & Science, ha collezionato una lunga serie di successi, tra cui la vittoria al concorso internazionale Inter Jeans Men's Fashion Week di Colonia e al Gen Art di New York. La nascita del brand, nel 2016, si impone come tributo al patrimonio culturale custodito nei secoli dalle maestranze tessili peruviane.

La sua collaborazione con i comitati di moda e design peruviani ha portato alla creazione di abiti, capispalla, gonne, pantaloni e shorts realizzati in tessuti pregiati. Stampe, ricami, ruches, intrecci e pattern floreali si innestano su volumi scultorei ma sempre ultra-femminili. La palette di colori utilizzata spazia dal fucsia al rosso, dall’arancione al senape, fino alle diverse tonalità del lilla

