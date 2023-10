Derby Sassuolo-Bologna, match equilibrato per i bookie

Non solo Inter-Roma e Napoli-Milan . La 10ª giornata di Serie A propone l'interessante derby Sassuolo-Bologna , una sfida che si preannuncia equilibrata. I rossoblù hanno 4 punti in più in classifica rispetto ai neroverdi , che hanno perso le ultime due gare casalinghe contro Monza (0-1) e Lazio (0-2). Il Bologna è imbattuto dall'esordio, perso in casa contro il Milan , poi Orsolini e compagni hanno pareggiato 5 volte vincendo le restanti tre partite.

Il marchio Cplay propone il segno 1 a 2.60, la X a 3.51 e il 2 a 2.63. Su Eurobet la quota del pareggio scende a 3.40, con l'1 a 2.55 e il 2 a 2.60. Bwin infine piazza l'1 a 2.55 e il 2 a 2.60, la divisione della posta si attesta sul 3.50. Da segnalare che il Sassuolo in casa non ha conosciuto mezze misure: o ha segnato tanto oppure è rimasto a secco. Così almeno è stato finora.

