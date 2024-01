Derby di Coppa Italia: tifoso accoltellato dopo la partita

La “guerra” si fa coi petardi. I “bomboni” scoppiati fuori e dentro lo stadio. Tra la tribuna Tevere e la Curva Sud dell’Olimpico a pochi minuti dal fischio iniziale del derby di Coppa Italia è un lancio incrociato fitto e reciproco. Un tifoso della Roma viene centrato in pieno vicino a un orecchio e sarà soccorso. Ma è in serata che la faida prosegue con un tifoso romanista che viene accoltellato.

Dopo la cocente sconfitta, infatti, i giallorossi avevano tentato in due gruppi di 200 persone di dirigersi verso Ponte Milvio per rovinare la festa biancoceleste. Tutti seguiti a stretto giro dalla Digos e dai blindati. Sono volate bottiglie, pietre e bastoni contro i poliziotti che hanno fatto da scudo allontanandoli con delle cariche in via Cardinal Consalvi, via del Pinturicchio e piazza Mancini. In via Sacconi, nel cuore del Flaminio, gli agenti hanno fermato 3 ultrà gialloross





Coppa Italia: la Roma trema ma va ai quarti, ora la LazioBrivido Cremonese, poi Lukaku e rigore di Dybala tra le proteste. Mourinho: 'Non so come arriveremo al derby ma siamo uniti' (ANSA)

Zirkzee ribalta l'Inter e lancia il Bologna ai quarti di finale di Coppa ItaliaJoshua Zirkzee, con un doppio assist da prestigiatore, ribalta la partita contro l'Inter e lancia il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Lautaro Martinez preoccupa per un affaticamento muscolare.

La Juventus chiude i quarti di finale della Coppa Italia contro il FrosinoneLa Juventus scenderà in campo giovedì chiudendo il programma dei quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri ospiteranno (ore 21) il Frosinone per affrontare la vincente del derby tra Roma-Lazio in una serata che potrebbe diventare storica per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri: infatti con un successo l'ex guida tecnica del Milan raggiungerebbe quota 265 vittorie in bianconero. Allegri che entra già nella storia della Juventus toccando le 400 panchine, solo Giovanni Trapattoni (596) e Marcello Lippi (405) davanti a lui. La conferenza di Allegri L'allenatore della Juventus Massimilano Allegri ha presentato la sfida ai ragazzi di Di Francesco oggi nella conferenza stampa alle ore 14:15 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium. La diretta è stata trasmessa su Juventus TV. Come di consueto è possibile rileggerla sul nostro sito

Mes, ultima forzatura della maggioranza: vota parere contrario alla ratifica ma è spaccataFratelli d'Italia e Lega restano contrarie alla riforma, Forza Italia verso l'astensione

Coppa del Mondo per Club 2025: quali squadre parteciperanno?Alla prima edizione del nuovo Mondiale per club manca ancora un anno mezzo, ma per stabilire chi parteciperà alla competizione in programma negli Stati Uniti tra giugno e luglio 2025 saranno decisivi i prossimi mesi.

Accorpamento di scuole a Roma e provinciaDovevano essere sette, saranno invece 15 le scuole che spariranno dai radar di Roma e provincia in seguito al dimensionamento scolastico. Nel complesso, però, in tutta la Regione gli accorpamenti scendono da 37 a 20.

