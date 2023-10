Demetrio Albertini dopo il ritiro: ha un ruolo fondamentale nel calcio

Andiamo a scoprire cosa fa Demetrio Albertini, ex centrocampista che in carriera ha vestito magli importanti come quella del Milan, nella sua storia, ha sempre avuto centrocampisti di grande qualità e di assoluto livello che hanno contribuito a trascinare la squadra rossonera a vincere sia in; parliamo, infatti, di un club capace di togliersi grandi soddisfazioni in ogni competizione.

Demetrio Albertini, dunque, era in grado di aiutare la propria retroguardia ma anche impostare l’azione e servire i compagni con passaggi estremamente precisi. Tra le sue caratteristiche non possiamo non andare a ricordare la sua conclusione da fuori area; come detto in carriera ha vestito maglie molto importanti. Andiamo a vedere cosa ha fatto il centrocampista quando ha smesso con la carriera da calciatore.

Italia Notizie

Leggi di più:

calciomercatoit »

Gabriele Albertini pronto a tornare in Forza Italia: "Sono disponibile"Gabriele Albertini , il sindaco di Milano più amato, torna in Forza Italia. 'Se il mattoncino di un ex sindaco può essere utile, ... Leggi di più ⮕

Blitz della Juve in ‘casa’ Inter: non solo Chiesa sul tavoloCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

È appena arrivato, ma lo ha già perso: rivoluzione bianconeraCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Incocciati: “Napoli e Milan corrono un rischio. C’è una cosa che Kvara fa meglio di Leao”Calciomercato e altro Leggi di più ⮕

Polveriera Union Berlino, sospensione UFFICIALE dopo la panchinaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Caos Calabria-Pioli, le ultime da Parigi: ora la testa è al NapoliCalciomercato e altro Leggi di più ⮕